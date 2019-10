L'Arc Majeur de l'E411 réalisé avec 170 tonnes d'acier laminé produites par NLMK Clabecq

Après avoir défrayé la chronique pour cause de restructuration, l’usine NLMK-Clabecq, à Ittre, fait aujourd’hui figure de savoir-faire en matière de production d’acier laminé. C’est en effet à NLMK-Clabecq que les 170 tonnes de plaques d’acier laminées formant l’Arc Majeur de l’E411 (à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne) ont été produites. Pour ériger cette sculpture artistique signée Bernar Venet, le groupe John Cockerill, en charge de la réalisation et de l’ingénierie, a déployé les grands moyens. L’œuvre fait 60 m de haut, ce qui en fait la plus haute œuvre en acier auto-patinable du monde. Cet acier auto-patinable ne nécessite aucune protection contre la corrosion. L'Arc Majeur inauguré ce 23 octobre fait la fierté des travailleurs maintenus en activité sur le site de NLMK-Clabecq.