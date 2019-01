L'Aquascope de Virelles rêve de devenir le futur "Zwin wallon"

Un projet ambitieux de réaménagement et d’agrandissement est sur les rails à l’Aquascope de Virelles. L’objectif est de doubler la fréquentation en passant de 30.000 visiteurs par an à 70.000. Pour attirer plus de monde sur ce site de 140 hectares, le directeur Vincent Scaillet veut notamment créer une dizaine d’îlots sur l’étang. Ces petites îles permettraient de pouvoir plus facilement observer les oiseaux qui s’y installeraient : " Il y a évidemment un projet naturaliste qui vise à créer de zones d’habitat pour de nombreuses espèces mais nous voulons aussi aménager de nouveaux espaces d’observation pour les photographes. Enfin, ce projet a une dimension touristique puisque nous voulons rendre l’Aquascope plus attractif pour les familles. Nous tenons vraiment à ce que le visiteur soit immergé dans la nature ! "