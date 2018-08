L'Antwerp Gay Pride face à l'homophobie

Un événement qui se déroule dans un contexte particulier puisqu'il y a quelques jours, un couple d'hommes s'est fait agressé à Gand. L'homophobie et les discriminations existent toujours, malgré les avancées pour la reconnaissance des droits de la communauté LGBT en Belgique. Les associations continuent à dénoncer les discriminations, parfois quotidiennes.

Les organisateurs ont tenu à organiser un débat politique avec les têtes de liste à Anvers sur le thème de l'identité et de la diversité. Et tous les partis représentés sont unanimes, les droits LGBT c'est tous les jours et pas seulement lorsque cette communauté est mise à l'honneur. Un débat sans Bart de Wever, toujours en vacances.