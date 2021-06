L'ancienne piscine Aqua 2000 de Gosselies ravagée par un incendie

Un important incendie s'est déclaré ce dimanche en fin d'après-midi sur le site de l'ancienne piscine Aqua 2000 de Gosselies, dans l'entité de Charleroi.

Une épaisse colonne de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde et les pompiers de Charleroi sont sur place en nombre pour combattre les flammes qui ravagent tout le bâtiment.

La police locale de Charleroi demande à la population de rester confinée dans un rayon de 200 mètres, de fermer portes et fenêtres et de couper les systèmes de ventilation pour éviter de respirer les fumées potentiellement toxiques en raison du chlore.

La piscine de Gosselies est fermée depuis 2017. En très mauvais état et laissé à l'abandon, le site est régulièrement visité par des squatteurs. En juin 2020, les autorités communales de Charleroi avaient décidé de détruire le bâtiment puis de reconstruire une nouvelle piscine.