L'ancienne firme Derwa fermera bientôt son atelier de Waremme pour aller s'installer à Liège

Derwa avait été dans le collimateur de l'Afsca pour des problèmes d'hygiène et d'infrastructure. Entre-temps, l’entreprise a changé de nom et s'appelle désormais "Viande de Liège".

Pour des raisons de coûts, elle quitte Waremme et va déménager son activité, notamment la production de jambons, sur son site de Liège. Mais l’emploi sera préservé.

Dès le 1er octobre, c'est donc une page qui se tourne. Le consortium qui a récemment racheté l’entreprise veut recentrer toute l’activité sur un seul et même site.

"L'idée est de ramener un maximum d'activités sur le site principal de Liège, pour des questions de rentabilité, explique Pascal François, porte-parole de la société. Tout doucement, le site arrive en fin de bail du côté de Waremme. Et par ailleurs, il y avait une nécessité de renouveler le permis d'exploiter pour mars 2019. Aujourd'hui, le site de Waremme occupe sept personnes. Celles-ci seront ramenées sur le site de Liège."

L’entreprise avait ces dernières années fermement été rappelée à l’ordre par l’Afsca, et ce à plusieurs reprises. Problèmes d’hygiène mais également d’infrastructure. Aujourd’hui, le consortium souhaite définitivement tourner cette page. "On ne regarde pas ce qui s'est passé hier, on est plutôt sur demain et après-demain. Et là, les perspectives sont très encourageantes ! En tout cas, la volonté des investisseurs est de compter "Viande de Liège" à tous les étages de l'entreprise. Et pour cela nous allons recruter du personnel qualifié. On est en permanence entre 5 et 20 postes ouverts."

La société se veut attractive et voit grand. Pour cela, elle a prévu d’investir à moyen terme 4 millions d’euros sur son site de Liège.