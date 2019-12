L'aménagement d'un nouveau Musée juif de Belgique à Bruxelles débutera en 2023

Les travaux pour l'aménagement d'un nouveau Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes dans le quartier du Sablon à Bruxelles, débuteront dans le courant de l'année 2023, indique le musée mardi.

Cinq bureaux d'architecte ont été sélectionnés par Beliris parmi les 38 qui avaient posé leur candidature en octobre 2018 après l'avis de marché européen publié fin août 2018. L'organisme en charge de la coopération entre le pouvoir fédéral et la région de Bruxelles-Capitale et ici de la maîtrise d'ouvrage, a retenu les candidatures de l'Atelier d'architecture Alain Richard, Architecten de Vylder Vinck Taillieu, l'association momentanée Atelier d'architecture Pierre Hebbelinck-Arcadis, l'association momentanée BAev-Archipelago-Mangado y asociados ainsi que l'association momentanée Tab Architects- Barozzi Veiga- Barbara Van der Wee.

Les lauréats sont invités à remettre, sur base d'un cahier des charges, une esquisse fin du mois de février prochain. Le choix définitif sera connu à l'été 2020.

Les travaux visent à restructurer le bâtiment, qui date de 1901 mais n'est plus adapté aux besoins actuels. Le musée s'organisera sur six étages et les plateaux auront une superficie de quelque 300 mètres carrés. La façade, d'inspiration néo-classique mais qui n'a pas été classée, sera conservée mais personnalisée pour marquer l'identité du Musée juif de Belgique.