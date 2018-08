L'ambassadeur des Etats-Unis en visite incognito à Mons

Ronald Gidwitz, fraîchement nommé ambassadeur des Etats-Unis par Donald Trump, était en visite à Mons jeudi après-midi. Il s’est rendu au Mons Memorial Museum, un musée montois consacré à la guerre. Pas de drapeaux, ni d’hymne national, l’ambassadeur était là incognito. "Comme il vient d’arriver en Belgique, il veut mieux connaître Mons, explique Corentin Rousman, historien à la ville qui lui a fait la visite. Parce que Mons est la première ville belge libérée par les Américains."

L’ambassadeur a visité le Mons Memorial Museum pendant une heure avant de quitter la Cité du Doudou. Il y reviendra peut-être plus tard. "Comme nous fêterons les 75 ans de la libération de Mons en 1944 l’an prochain, on a peut-être posé les premiers jalons d’ une visite plus officielle en 2019", ajoute Corentin Rousman.