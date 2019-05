L'alimentation en gaz entièrement rétablie dans le quartier Saint-Denis à Forest

Tous les habitants du quartier Saint-Denis, à Forest, sont à nouveau alimentés en gaz depuis jeudi après-midi, a indiqué la commune bruxelloise par communiqué. Environ 180 foyers en étaient privés vendredi à cause d'une fuite d'eau qui avait perforé une conduite de gaz par l'action combinée de la pression et du sable présent dans le sol. Une soixantaine d'entre eux avaient déjà pu être réalimentés dès samedi.

Les rues du Dries, de Hal, de l'Eau, de la Station, Caporal Tresignies, la place Saint Denis et l'avenue des Huileries étaient toutefois encore concernées.

"Les collaborateurs de Sibelga ont mis tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible", a souligné le bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti. Mardi et mercredi, la commune avait mis des douches et des repas chauds à la disposition des riverains touchés par la coupure de gaz.

Vivaqua avait réparé la fuite dès le vendredi, mais le travail a été ardu pour le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles. "De l'eau s'était engouffrée dans le réseau en masse", a expliqué Iris Fostiez, porte-parole de Sibelga. "Plusieurs mètres cubes d'eau ont été déversés dans les conduites de gaz et toute cette eau a dû être éliminée avant de pouvoir réalimenter les clients."

La topographie du lieu a par ailleurs compliqué le travail. "On est sur un plateau et il n'y a pas vraiment de point bas", a poursuivi Mme Fostiez. "Dans un dénivelé, on viderait au point le plus bas et ce serait réglé." À Forest, l'eau stagnait dans les tuyaux. Les équipes de Sibelga ont réalisé de multiples purges aux endroits qu'elles estimaient moins élevés que le reste du réseau. Elles ont ensuite dû se rendre chez les clients touchés pour vérifier, puis rouvrir les installations coupées.



