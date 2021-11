L’alcool très probablement à l’origine de la mort d’Antonin lors d’un baptême étudiant à Gedinne

Les résultats des analyses toxicologiques réalisées suite au décès d’Antonin lors d’un baptême étudiant à Gedinne sont connus. Ils révèlent que l’alcool serait bien la seule et unique cause du décès survenu fin octobre. L’autopsie avait déjà permis d’affirmer que le jeune originaire de Beauraing n’était pas décédé d’une mort naturelle, d’une chute, d’hypothermie ou encore suite à une épreuve organisée dans le cadre du baptême. Il y avait par contre une certitude : l’alcool avait coulé à flots durant cette soirée organisée dans le hangar d’une ferme par des cercles de plusieurs hautes écoles de la province de Namur. Et Antonin avait beaucoup bu. La question était de savoir si l’alcool avait provoqué sa mort. On sait aujourd’hui qu’il n’y avait pas d’autres substances dans son sang comme des médicaments ou de la drogue. La boisson semble donc être la seule cause du décès qui avait suscité un vif émoi et relancé le débat sur les baptêmes étudiants. Le grand frère de la victime s’était exprimé dans la presse pointant une mauvaise organisation et une gestion des risques catastrophique. De son côté, la haute école Henallux avait dans la foulée décidé de suspendre toutes les activités festives et folkloriques sur l’ensemble de ses sites.