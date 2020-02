L'Alba de Mélanie De Biasio entame ses premières collaborations

Des premières vibrations pour le projet Alba de Mélanie de Biasio à Charleroi. La chanteuse carolo rénove l’ancien consulat d’Italie pour y faire des résidences d’artistes. C’est encore pour l’instant le bruit des outils qui domine dans cette imposante maison de maître. Mais on y imagine déjà la vie culturelle qui va s’y installer. Cette semaine, étape symbolique, le piano du Conservatoire de Charleroi voisin sera déménagé dans le grand salon de l’Alba.

Mélanie De Biasio a installé son appartement dans les combles de l’ancien consulat. Ses yeux s’allument quand elle évoque les premières vibrations de son projet. "Nous sommes au début d’une collaboration avec le Conservatoire Arthur Grumiaux. L’idée c’est de permettre aux étudiants de faire leur présentation de fin d’année ici dans l’Alba avec ce fameux piano. On aimerait aussi que l’Alba soit une extension du Conservatoire. Que des étudiants et des professeurs puissent venir s’installer ici en dehors du cadre des cours."

Une première artiste en résidence

A terme, des artistes en réflexion et en préparation de toutes disciplines s’installeront dans les différents espaces. La danseuse Fatou Traoré s’installe déjà ce mois-ci comme première invitée. "Le fait de déjà avoir des artistes en résidence avant la fin des travaux, c’est nous permettre de voir si on ne se trompe pas. Réfléchir avec eux de quoi ils ont besoin, comment on partage les lieux." Des lieux qu’il faudra partager aussi avec des opérateurs culturels. Le Centre d’Action Laïque prendra par exemple place au premier étage.

Et c’est aussi pour faire vibrer cette maison encore en travaux que la semaine du son s’y installe ce week-end. Avec la première utilisation du fameux piano du Conservatoire et des concerts partout dans la maison. Le programme est ici