L'agresseur présumé de Fanny Appes libéré sous conditions

Xavier B., l’agresseur présumé de l’athlète brabançonne Fanny Appes, a été libéré sous conditions, hier.

Une décision du juge d’instruction que le parquet de Hal-Vilvorde a confirmé aujourd’hui, sans toutefois faire de commentaires, le dossier n’étant pas clôturé. L’annonce de cette libération suscite une vive crainte chez la jeune trentenaire.

Agression au couteau

Pour rappel, la jeune femme avait été poignardée dans un train à Linkebeek, le 13 février dernier. Elle avait été sérieusement blessée. L’auteur présumé, son ancien compagnon, avait alors fui en France avant d’être extradé et incarcéré en Belgique pour coups et blessures volontaires. L’homme avait nié les faits. Un peu plus tard, il avait néanmoins confié une autre version à un journaliste de la presse écrite. L’homme aurait avoué avoir blessé Fanny Appes accidentellement.

Xavier B. avait déjà fait l’objet de plusieurs plaintes pour harcèlement, ces dernières années. Fanny Appes avait d’ailleurs fait part de son indignation sur les réseaux sociaux.

Libération angoissante

L’avocate de Fanny Appes ignore les raisons de cette libération sous conditions. "L’homme ne peut entrer en contact avec son ex-compagne. Il doit aussi respecter un périmètre de sécurité", explique Maître Philippine Crespin, conseil de la jeune athlète. "Nous redoutions cette libération. Aujourd’hui, ma cliente est très inquiète. Elle a du mal à l’accepter, même si elle est aidée sur le plan juridique et psychologique. Après cette agression, elle a dû se reconstruire".

Un risque potentiel

Pour Maître Marie-Aurore Labonté, avocate dans une association d’aide aux victimes de violences conjugales, ce genre de situation constitue un réel danger. "Il y a toujours des risques. Dans tous les cas ! Et ce risque, me semble-t-il, est parfois pris à la légère par les autorités qui ne se rendent pas compte que la victime souffre depuis longtemps et qu’elle subit en plus la crainte d’un passage à l’acte, une fois le suspect libéré, même sous conditions".



L’avocate du suspect, Maître Ballieux, n’a pas souhaité faire de commentaires. Elle rappelle que l’instruction est toujours en cours.