L'Afsca fait le ménage dans la filière du chanvre alimentaire

"Ils ont mis toute ma marchandise sous scellés, nous confie ce commerçant ambulant namurois, très amer. Depuis deux semaines, je ne peux plus travailler. Pourtant, je ne vends que des produits sains. C'est incompréhensible !"

Cela fait plusieurs années que Jean-Louis arpente la Wallonie avec sa camionnette et déploie ses traiteaux sur les marchés, à Namur, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Huy... Il vend plusieurs dizaines de produits dérivés du chanvre : de l'huile, de la farine, des graines et même des sucettes ! "J'achète mes marchandises en toute légalité et en toute transparence en France et au Luxembourg, où ces produits circulent librement. On est dans l'Union européenne, oui ou non ?"

Le chanvre est interdit sauf...

On trouve aujourd'hui des produits à base de chanvre sur certains marchés, mais aussi dans de nombreux magasins bio et même en grandes surfaces. Les graines de la plante ont des propriétés nutritives intéressantes. Toutefois, le développement de cette filère agro-alimentaire est bridé par un cousinage encombrant : le chanvre alimentaire c'est la même plante (cannabis sativa) que le stupéfiant bien connu : la marijuana.

"La loi belge est claire, répond Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'Afsca. Les produits alimentaires à base de chanvre sont interdits en Belgique, sauf dérogation." Le commerçant doit prouver, test de laboratoire à l'appui, que l'aliment contient moins de 0,2 % de THC, la substance psycho-active de la plante cannabis sativa. Et il doit obtenir une dérogation du SPF santé. La règle vise clairement à tracer une frontière entre ce qui peut être classé comme "aliment" et ce qui est considéré comme un "stupéfiant".