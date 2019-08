L'aéroport de Charleroi sera-t-il utilisé pour organiser des rapatriements forcés d'étrangers illégaux ?

Il y a quelques semaines, la police fédérale a en tout cas procédé à un test : deux policiers ont raccompagné dans son pays d'origine un individu en situation illégale depuis l'aéroport carolo.

Ce teste avait pour but d'étudier la faisabilité de ce qui n'est encore qu'un projet. On parle bien ici de rapatriements forcés. Des départs volontaires sont déjà organisés depuis l'aéroport carolo. Mais quand ils nécessitent la présence d'une escorte policière avant et pendant le vol, ces rapatriements passent d'office par Zaventem.

Les autorités envisagent donc d'en organiser aussi depuis Charleroi. Car plusieurs compagnies qui y sont basées desservent de plus petites localités que Zaventem. Au Maroc, notamment.

L'objectif de ce test, c'était donc de voir si les infrastructures de l'aéroport carolo sont (ou non) adaptées à ce type de rapatriement. S'il faut prévoir des aménagements, ou encore si les effectifs policiers sont suffisants.

Plusieurs agents aéronautiques ont d'ailleurs été formés pour ce type de rapatriement, précise Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale. "Ces formations visent à garantir la sérénité des transferts, tout en respectant la dignité de la personne prise en charge et en garantissant la sécurité de tous (la personne elle-même, les policiers, le personnel de bord ainsi que les passagers)."

Ce test est à présent en cours d'évaluation. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.