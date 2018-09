L'aéroport de Charleroi peu impacté par la grève de vendredi chez Ryanair

Michaël O'Leary, le patron de Ryan Air, a été clair : seuls deux vols vont être annulés à Charleroi ce vendredi 28 septembre, lors de la gréve européenne du personnel de cabine (Charleroi-Gérone et son retour). Jean-Jacques Cloquet, le responsable de l'aéroport carolo, est soulagé. "Pour nous, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'annulations supplémentaires, mais on espère qu'il n'y aura pas de perturbations ! Parce que des perturbations, ça veut dire de grands problèmes au sein de l'aéroport : des passagers qui ne vont pas être contents du tout, et qui vont s'adresser au personnel de l'aéroport... qui n'a rien à voir dans le conflit"

"Je ne veux qu'une chose : c'est que les partenaires sociaux et Ryanair trouvent des solutions, mais que ça ne soit pas au détriment de l'aéroport, et que ça se règle ailleurs".