L’aéroport de Charleroi est recapitalisé à hauteur de 40 millions d’euros

Alors que l’aéroport de Charleroi risquait la faillite en mars prochain, ce qui suscitait des craintes pour l’emploi, il est recapitalisé en urgence à hauteur de 40 millions d’euros selon un accord résumé par le secrétaire permanent de la Setca Charleroi Alain Goulens : "On a reconfirmé une flexibilité qui existait déjà mais qui était mal utilisée. Un effort salarial sera fait par le personnel mais qui sera remboursé dès qu’il y aura un retour aux bénéfices. Et une forme de sécurité d’emploi a été obtenue puisque l’aéroport s’engage à ne rien externaliser pendant les trois années qui viennent. Et comme petite cerise sur le gâteau, le fameux chèque Corona est augmenté de plus de 50% par rapport à ce qui est prévu dans ce secteur et les nombreuses périodes de chômage seront assimilées".

Les 40 millions investis viennent de la Sowaer pour 10 millions, qui abandonne des créances, 20 millions viennent du privé et 10 autres millions viendront de la Région wallonne.