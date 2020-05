L'aéroport de Charleroi annonce sa reprise pour le 15 juin : d'abord Swissair ; et Ryanair en juillet ?

Le BSCA, le Brussels South Charleroi Airport, a annoncé ce mardi après-midi sa réouverture aux voyageurs et la relance de ses activités commerciales pour le 15 juin.

La crise sanitaire actuelle avait en effet contraint l’aéroport carolo de mettre temporairement ses activités à l’arrêt. Depuis le 24 mars 2020, précisément, l’accès des infrastructures aéroportuaires est fermé aux passagers et aux compagnies aériennes. Seuls les vols sanitaires, d’Etat et de maintenance y ont été maintenus.

Dès le 15 juin, les vols pourront cependant reprendre à l’aéroport. "La compagnie SwissAir sera la première à reprendre ses activités sur le tarmac" carolo, précise Vincent Grasse, porte-parole du BSCA. "On attend le plan de vol des autres compagnies pour se prononcer."

Quant à Ryanair, le plus gros opérateur présent sur le sol hennuyer, "la reprise des vols est annoncée pour juillet. Mais rien n’est encore définitif car nous attendons toujours des informations complémentaires de leur part pour prendre position."

Des mesures sanitaires et de sécurité strictes

Pour la reprise de ses vols commerciaux, différentes mesures seront mises en place au sein du BSCA afin de garantir la sécurité du personnel et celle des usagers de l’aéroport. Dans le détail, les voici :

En amont :

Il est recommandé d’effectuer toutes les réservations en ligne, tant pour les billets d’avion sur le site des compagnies aériennes, que pour tous les services à l’aéroport. "Une fois les paiements effectués de façon sécurisée, le passager recevra un mail de confirmation reprenant sa réservation et différentes informations relatives à son produit. Il est donc invité à se présenter à l’aéroport avec les vouchers réceptionnés sur son téléphone ou au format papier", détaille un communiqué du BSCA. "Il est également conseillé d’ajouter l’ensemble des options souhaitées, comme l’ajout d’un bagage en soute, la priorité à l’embarquement, le choix du siège, etc." Anticiper ces points permet de limiter le paiement d’excédents à l’aéroport et réduit le nombre de contacts avec les agents.

A l’aéroport :

A partir de ce 15 juin 2020, le port d’une protection bucco-nasale est obligatoire dans l’enceinte de l’aéroport.

Les passagers peuvent être accompagnés, pour autant que les accompagnants appliquent les mesures sanitaires.

Evidemment, la distance de sécurité entre les personnes présentes au sein du terminal devra être intégralement respectée. Une vaste campagne de sensibilisation sera déployée dans l’aéroport afin de sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter.

Déposer ou venir chercher quelqu’un est possible.

Les paiements par carte sont recommandés (le Parking P3 ne sera pas disponible à la reprise).

"Afin d’accéder au terminal de Brussels South Charleroi Airport, un premier contrôle sera effectué dans le filtre de sécurité de l’aéroport (la tente de précontrôles). A partir de cet endroit, le port du masque est obligatoire. La température des personnes souhaitant pénétrer au sein du bâtiment sera prise par du personnel de la Croix-Rouge de Belgique." Toute personne ayant de la fièvre et présentant des signes d’une possible infection sera auscultée par l’équipe médicale et invitée à se rendre chez un médecin.

A noter que des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique seront à disposition dès l’entrée sur site et à différents endroits stratégiques.

Quant à la procédure d’enregistrement, elle reste inchangée. Certaines compagnies aériennes ont l’enregistrement en ligne obligatoire dans leur politique de transport. D’autres laissent le choix de s’enregistrer en ligne ou à l’aéroport. "Dans les conditions actuelles, l’enregistrement en ligne est privilégié. Il est demandé aux voyageurs, autant que faire se peut, de réaliser l’enregistrement à domicile et de se présenter à l’aéroport muni de leur carte d’embarquement en version papier ou sur leur téléphone. Les bagages sont ensuite à enregistrer aux différents comptoirs check-in, sur présentation dudit enregistrement et d’un document d’identité valable et en cours de validité." Les conditions d’enregistrement sont reprises sur le site des compagnies aériennes.

Embarquement et à bord :

La distanciation sociale reste d’application. Un marquage au sol indiquera les distances à respecter. "Il sera également demandé à tous les voyageurs de ne pas se précipiter à la porte d’embarquement lorsque celui-ci débutera mais de bien vouloir patienter afin de conserver ladite distance entre passagers", poursuit le communiqué.

A bord, chaque compagnie aérienne applique un ensemble de mesures sanitaires. Celles-ci sont reprises sur leur site internet.

Vols à l’arrivée :