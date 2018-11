L'aérodrome de Namur a sa nouvelle piste!

L' aérodrome de Namur à Temploux fait peau neuve ! Nouveau hangar et surtout nouvelle piste tarmaquée. Depuis la mi-septembre, les pilotes peuvent profiter de cette nouvelle piste de 690 mètres de long.

Désormais, l'aérodrome peut être actif presque toute l'année, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne piste en herbe " Il y a 35 ans que je vole sur la piste de Temploux et nous avons souffert chaque année en hiver " nous confie le président de l'aérodrome, Olivier de Spoelberch " À cause de la pluie, l'herbe se transforme en boue et donc les avions sont vraiment handicapés pour voler. Il est souvent impossible de voler pendant plusieurs mois ". Avec cette piste en dur, l'aérodrome ne devrait plus fermer pour cause de piste impraticable.

Autre point positif de cette nouvelle piste, les avions décollent plus vite. La distance de décollage est réduite de 30 % pour le plus grand bonheur des oreilles des habitants du village voisin de Temploux " Si on décolle plus vite, on peut virer plus vite et donc éviter de survoler le village " précise le président.

La Sonaca s'implante à l'aérodrome pour y construire son avion 100 % belge

L’intérêt de cette piste est aussi économique. L'aérodrome va accueillir un hangar du constructeur d'avions Sonaca Aircraft. Il y assemblera et testera un modèle noir jaune rouge, le Sonaca 200 " Ils voulaient une piste en dur pour pouvoir tester leurs avions toute l'année " nous confie Benjamin de Broqueville, administrateur délégué de l'aérodrome, " Nous avons immédiatement accepté et maintenant, ils peuvent travailler durant les 12 mois de l'année ".

L'administrateur est d'ailleurs très fier de cet accord passé avec l’avionneur belge " Quelle fierté ! Franchement, c'est génial ! On dit souvent ici à Namur qu'on crée la seule voiture 100 % belge avec Vertigo. Hé bien, ici dans les hangars de l'aérodrome de Namur, on crée un avion 100% belge. Moi, je trouve ça merveilleux! ". L'administrateur délégué espère que cet avion d'écolage se vendra partout dans le monde. C'est d'ailleurs bien parti, 6 exemplaires ont déjà été commandés par l’école de pilotage turque Ayjet basée à Istanbul.

Avec l'arrivée de la Sonaca et son nouveau hall de 2000 m², une trentaine d'emplois a vu le jour et d'autres devraient suivre. L'administrateur délégué nous a d'ailleurs confié que plusieurs sociétés ont marqué leur intérêt pour l'aérodrome et pourraient, elle aussi, venir s'y installer.