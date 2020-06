L'administration communale de Braine-l'Alleud s'est équipée pour prendre votre température

En cette période de déconfinement, les administrations communales retrouvent petit à petit leur rythme de croisière et rouvrent leurs portes au public. Des mesures de précaution, comme le port du masque obligatoire, sont bien évidemment de vigueur. A Braine-l’Alleud, la commune a décidé de ne pas imposer le port du masque, même s’il est fortement recommandé. Pour rassurer son personnel, elle a préféré opter pour un dispositif qu’on a déjà vu dans les aéroports et certaines entreprises : une caméra thermique, pour détecter les personnes qui ont de la fièvre et sont potentiellement porteuses du Covid-19. Braine-l’Alleud est une des premières communes à s’équiper de la sorte. Elle a conclu un contrat de location d’un an avec une firme spécialisée de Waterloo, pour un peu plus de 7000 euros. "Ce dispositif restera en place tant que la situation sanitaire le nécessitera", insiste le bourgmestre, Vincent Scourneau.

Un seuil de 37,8° à ne pas dépasser

Le dispositif mis en place n’a rien à voir avec un portique dont les voyants rouges clignotent dès que quelqu’un qui a de la fièvre passe dessous. C’est un peu plus discret que ça. La caméra est placée dans le sas d’entrée. C’est elle, via une intelligence artificielle, qui déclenche le mécanisme d’ouverture de la porte de l’administration. Si votre température, qui s’affiche sur l’écran quand vous vous placez devant, dépasse les 37,8°, cette porte ne s’ouvre pas. Un employé de l’accueil vient alors vous recommander de rentrer chez vous, de voir un médecin… et de faire vos démarches administratives en ligne ou de revenir quand vous irez mieux.

On a le droit de refuser l’accès de toute personne qui met en danger les autres

Ce type de contrôles n’est régi par aucune base légale. Même si votre température corporelle n’est pas archivée, c’est une de vos données personnelles qui est traitée. Pour l’autorité de protection des données, cela pose problème. Le bourgmestre de Braine-l’Alleud, dit ne pas craindre d’éventuels recours et parle d’une démarche d’intérêt public. "Ce que je veux, c’est protéger mon personnel et les personnes qui fréquentent cette administration. Si, à un moment donné, une personne risquait de contaminer le personnel, on est dans la défense d’un intérêt public par rapport à l’intérêt privé d’une personne qui voudrait rentrer dans l’administration. Je trouve que cette mesure n’est pas disproportionnée. Je comprends que la personne veuille en contester la légalité, mais il faudra qu’elle le démontre. On a encore le droit de refuser l’accès de toute personne qui met en danger les autres", se défend-il. Le dispositif sera activé dès lundi et la réouverture complète des services de l’administration communale. Le personnel communal devra lui aussi s’y soumettre avant de pénétrer dans le bâtiment et de commencer sa journée de travail.