L'addition salée du Covid pour les finances de la ville de Namur : 6 millions d'euros !

Le bourgmestre Maxime Prévot présente l’addition Covid au conseil communal de Namur ce mardi soir. La note est salée !

Neutralisation des horodateurs : moins 900.000 euros ; perte de location des infrastructures sportives : moins 156.000 euros ; fermeture des piscines : moins 242.000 euros ; abandon de la taxe sur les enseignes lumineuses : moins 161.000 euros ; etc. Et puis il y a aussi la colonne dépenses qui a gonflé : + 600.000 euros pour les masques, + 32.000 euros pour les plexiglas, 1.000.000 d’euros de provisions versées au CPAS pour affronter un pic de demandes de revenu d’insertion ; etc.

Le total de la facture covid s’élève à plus de 6 millions d’euros pour la ville !

Namur n’est pas asphyxiée pour autant. Les comptes de 2019 se sont avérés meilleurs que prévus. En outre, la ville possède un bas de laine de près de 20 millions d’euros, qui va permettre d’éponger une partie de l’addition. La perspective d’intervention de la Province dans le financement des zones de secours à partir de cette année va également mettre du beurre dans les épinards communaux. Enfin, la Région wallonne a autorisé les communes à présenter un budget en déficit de 3% cette année.

"Mais nous ne pouvons pas ignorer les nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus de nos têtes, prévient Maxime Prévot. Beaucoup de gens ont perdu leur travail ou une partie de leurs revenus depuis la mi-mars. Les recettes de l’impôt sur les personnes physiques vont chuter l’année prochaine. Et d’une manière générale, l’impact économique de la crise se fera sans doute plus sentir en 2021. D’ailleurs la Région a autorisé un déficit budgétaire de 5% l’année prochaine."