"On ne voulait pas un truc larmoyant"

"L’Addition" : les cafetiers et restaurateurs carolos racontent leur passion - © Tous droits réservés

On ne voulait pas un truc larmoyant

C’est le Julien Pop, patron de la brasserie "Le Centenaire" à Montignies-sur-Sambre qui a eu l’idée de cette vidéo : "Je ne suis pas un Che Guevara. Ce n’est pas moi qui vais descendre dans la rue et commencer à jeter des pavés. Mais je voulais marquer le coup. J’ai contacté Nathan et Nicolas et leur boîte de production Silenzio et on a eu ensemble l’idée de cette vidéo. Ce n’est pas de la plainte. Mais c’est une manière d’exprimer encore une fois le fait qu’on aime notre job. Depuis un an, on se bat pour ne pas mourir. On a tous dû inventer des trucs pour ne pas crouler. C’est un signe aussi, à tout le monde et surtout à tous nos clients qu’on est toujours là". Face à la caméra du réalisateur, Nathan Van Den Berg, 28 restaurateurs et cafetiers racontent comment ils ont embrassé leur carrière, ce qu’ils traversent depuis un an et, surtout, l’impatience qu’ils ont de pouvoir rouvrir leurs établissements.