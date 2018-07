L'abeille noire recherchée pour une apiculture durable

Elle est de la même taille que ses congénères mais sans lignes si jaunes. Elle est aussi beaucoup plus rare et plus chère. Elle, c'est l'abeille noire, une espèce originaire de chez nous. C'est l'une des raisons pour laquelle elle est de plus en plus recherchée par les apiculteurs qui veulent s'inscrire dans une démarche locale et durable.

Alexia Van Innis a le nez dans les ruches depuis une quinzaine d'années. Mais depuis deux ans, ce n'est plus vraiment pour produire du miel : " Nous produisons des savons, des huiles des baumes, des bougies et des tissus alimentaires. Ce sont des produits certifiés bio, ils ne contiennent aucun conservateur."

Remettre en cause les pratiques productivistes

Alexia travaille avec une soixantaine d'"habeebeeculteurs". "Le projet Habeebee accompagne les gens dans une apiculture naturelle et raisonnée et l'abeille noire est très bien adaptée pour une apiculture qui remet en cause certaines pratiques très productivistes."