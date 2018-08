L'incendie d'un concessionnaire automobile à Aartselaar a provoqué la fermeture de l'A12 et la N177 en direction de Bruxelles. En direction d'Anvers, l'A12 est fermée juste après le tunnel "Rupel".

L'agence flamande de la circulation recommande d'éviter la zone et de la contourner. Suite au dégagement important de fumée, Les automobilistes et habitants alentours sont invités à fermer portes et fenêtres/couper la ventilation du véhicule.