Koekelberg: la liste du bourgmestre Philippe Pivin perd sa majorité absolue

Le dépouillement des 12 bureaux vient de se terminer et le résultat du scrutin à Koekelberg indique une net recul pour la liste du bourgmestre sortant P. Pivin. Celle-ci n'a obtenu que 38,79% ( en recul de 17% par rapport au scrutin de 2012). Ces mauvais résultats laissent apparaitre une majorité alternative possible dans la commune ou à tout le moins l'obligation pour le bourgmestre de s'ouvrir à une autre liste pour constituer une future majorité. Véronique Lefrancq, (Alternative Humaniste) qui avait choisi de se présenter sur une liste séparée de celle du bourgmestre, obtient plus de 9% des suffrages.

La liste PS, emmenée par Ahmed Laaouej, augmente son score de 2012 et obtient 30,60 %. Ecolo-Groen réalise également un très beau résultat avec près de 17% des voix, en hausse de 3,64 % par rapport au dernier scrutin.