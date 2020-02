Kirk Douglas en tournage au Grand-Hornu : "j'y étais !"

En 1955, Kirk Douglas interprète le rôle de Vincent Van Gogh dans " Lust For Life " ("La vie passionnée de Vincent Van Gogh"). Pierre Lemal a 14 ans à l’époque. Il assiste au tournage sur le site du Grand-Hornu et en garde toujours un souvenir impérissable.

"Kirk Douglas, je le connaissais déjà très bien. J’avais vu tous ses premiers films. Il faisait le cow-boy, dans des westerns", raconte le Quaregnonais. Lorsqu’il entend parler d’un tournage, en présence de la star, un jeudi après l’école, il se précipite, avec quelques amis. " Nous étions sur un petit muret près d’un imposant éclairage de cinéma, en compagnie de beaucoup d’autres personnes, venues pour voir Kirk Douglas. Dans cette scène, Vincent Van Gogh (Kirk Douglas) court vers un ouvrier pour le rattraper. Le réalisateur a dû refaire la scène plus d’une dizaine de fois à cause de la présence de nombreux spectateurs et du côté bavard des Borains. Je me rappelle d’un homme qui filmait avec une caméra super 8 pour avoir des souvenirs du passage de Kirk Douglas. Sa caméra faisait tellement de bruit que le réalisateur, Vicente Minelli, a demandé de refaire la scène " explique Pierre.

Les premiers Levi's du Borinage

Pierre observait la star américaine sur le tournage, "mais je le voyais encore mieux en dehors des scènes ! Quand il était dans sa caravane, sur l’esplanade du Grand Hornu". Lorsqu’il en sort, pour aller boire un verre au café du coin, l’acteur porte des jeans. Ce qui étonne très fort Pierre Lemal. "C’était la première fois que j’en voyais ! Les jeans, ce sont des pantalons qui ont d’abord été vendus aux Etats-Unis !". Pierre Lemal décrit un Kirk Douglas très accessible. "Il aimait s’adonner à des concours de boisson pour savoir qui avait la meilleure descente. Puis, le soir, il se rendait dans un restaurant de Ville-Pommeroeul".

En plus du Grand-Hornu, l’acteur a également tourné sur le site minier de Marcasse, près de Wasmes, avant de rejoindre le Sud de la France, et ses champs de tournesol si chers au cœur de Van Gogh.