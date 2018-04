Ken Loach à l'ULB: accusé par des organisations juives, le cinéaste doit clarifier sa position

Ce jeudi, le cinéaste anglais Ken Loach doit être fait docteur honoris causa, la plus haute distinction de l'université. Problème: la double palme d'or à Cannes suscite la controverse.

Il est en effet accusé de prendre des positions pro-palestiniennes qui, selon cinq associations juives de Belgique, flirtent avec l’antisémitisme et le négationnisme.

Le recteur de l'ULB, Yvon Englert, a décidé de demander à Ken Loach de clarifier sa position d'ici jeudi. "Nous avons pris très au sérieux ces accusations", explique Yvon Englert. "On a reçu les organisations pour les écouter et on a une conviction forte que ces accusations ne sont pas fondées", ajoute-t-il.

Il a néanmoins été demandé à Ken Loach de "faire un nouvelle déclaration." Par le passé, ajoute Yvon Englet, Ken Loach "a fait des déclarations tout à fait rassurantes mais elles qui sont peu connues en Belgique."

"C'est un geste d'apaisement," ajoute Yvon Englert.