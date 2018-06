Kayaks sur la Lesse: recours au Conseil d'État contre le permis délivré à un exploitant

Réunis en collectif, plusieurs associations, riverains et sociétés commerciales ont introduit un recours au Conseil d'État contre l'un des deux loueurs de Kayaks sur la Lesse. Leur souhait est que le permis d'environnement, qui lui a été délivré par le ministre Di Antonio en octobre 2017, soit corrigé en différents points.

Les défenseurs de la cause environnementale estiment que le permis en son état actuel met trop facilement les kayakistes en infraction. "Les heures de lâcher de kayaks ont été retardées, impliquant une augmentation des arrivées tardives. Les kayakistes seront d'office en infraction, or ce n'est pas à eux d'endosser cette responsabilité", explique Lionel Delvaux de l'asbl Inter-Environnement Wallonie.

Autre revendication: revoir le débit minimum qui autorise la navigation. "La navigation sur la Lesse est autorisée en dessous d'un débit de 1,5m³/sec. Les kayaks raclent le fond et les kayakistes doivent marcher dans l'eau, ce qui est interdit, et détruisent la faune et la flore".

Enfin, les opposants au permis actuel veulent une diminution du nombre de mises à l'eau quotidienne. Le permis en autorise actuellement 1369/jour et jusqu'à 1825/jour, 20 jours par an. "La Lesse ne doit pas être une usine à kayaks", conclut Lionel Delvaux, qui estime que le loueur doit assumer plus de responsabilités.

De son côté, l'exploitant visé estime être la cible d'un acharnement. "Une étude d'incidence de 600 pages a été réalisée et dit que le maintien de l'activité en état n'est pas un problème pour la nature. Maintenant, ils disent qu'elle est faussée. Avec ce permis, je suis contrôlé sur le nombre de mises à l'eau quotidienne avec, en plus, une restriction en période de reproduction des poissons. Les kayaks sont pucés, comptés et je dois en plus respecter des horaires et des débits minimums et maximums. Les kayakistes sont sensibilisés à la propreté sur internet, via une brochure, à la réservation, à la confirmation, via les seaux et bientôt via un film. Je ne sais pas faire grand chose de plus. A chaque fois que je lâche du lest, ces opposants attendent la prochaine bataille pour en demander plus", réagit Olivier Pitance.