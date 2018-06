Kayak Run Namur contre le cancer

Anne, Christel et Claire sont sur la ligne de départ. Elles sont fière d’être là: "Quand on nous appelle, on est là. Nous sommes des Victorieuses, on peut revenir en pleine forme. Quand on nous appelle, on est là. C’est un aboutissement d’être dans la vie comme tout le monde".

Elles ont connu la chimio et la radiothérapie. Elles, ce sont 10 femmes qui ont souffert du cancer du sein. Depuis leur traitement au CHR de Namur, on les appelle les Victorieuses. Elles ont vaincu le cancer et participent à un grand défi sportif: le Kayak Run Namur sur la Meuse. Une première en Wallonie.

Yves est coach et organisateur de l’événement: "C’est extraordinaire, on a fait des séances en piscine et un encadrement en milieu naturel et ici, c’est l’apothéose. Elles sont en forme pour le départ et je suis certain de leurs capacités."

Jessicca, Chacana Hernandez, porte-parole de Think Pink explique l’origine du projet: "On s’est rendu compte d’une forte demande de la part des victorieuses, des patientes du cancer du sein, d’obtenir un projet post-oncorevalidation. Parce que généralement, après leur traitement, elles se retrouvent toutes seules". Pour commencer et pour terminer, un km de course à pied et, entre les deux, 7 km de kayak en double. Mais à l’arrivée, c’est la joie et la fierté.