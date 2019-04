Kayak : la saison est officiellement ouverte

23 degrés, ciel bleu et vacances de Pâques : voici les ingrédients pour une belle journée de kayak. « Avec cette météo, la saison va vraiment pouvoir commencer », affirme Olivier Pitance, directeur de « Dinant Evasion ». C’est vrai que le début des vacances fut marqué par un temps froid et pluvieux. Mais ce matin, le long de la Lesse, on se serait cru en plein été…

L’affluence est au rendez-vous

« On attend environ 250 personnes aujourd’hui », nous explique Olivier Pitance. « C’est vraiment le premier jour d’affluence. Avec ce soleil, on espère le double, voire plus, pour le week-end de Pâques ». A Gendron, le personnel aide les touristes à embarquer dans les kayaks. Ils viennent des quatre coins de la Belgique. Certains ont même traversé la frontière française : « Mon compagnon m’a fait une surprise. On vient de Lille, et on a roulé deux heures pour arriver ici. C’est magnifique ! On dirait qu’on est en pleines montagnes ! », s’exclame une touriste française. « On ne savait pas que ça existait en Belgique, et c’est vraiment très beau. En plus avec cette météo c’est parfait, on espère même se rafraîchir avec l’eau de la Lesse », ajoute son compagnon.