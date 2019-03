Véritable cathédrale d'acier et de verre, l'ancien garage Citroën, même s'il n'est pas classé, reste un bâtiment emblématique à Bruxelles. Un bâtiment que les architectes n'ont pas voulu dénaturer, au contraire. " Le projet va ressembler très fort à ce vous connaissez aujourd’hui : le garage, les structures en métal, les grands espaces bruts. Tout cela reste " explique An Fonteyne du bureau NoAarchitecten. " Mais naturellement, on a été obligé d’ajouter des nouveaux espaces climatisés pour la conservation des œuvres d’arts et des archives ".

Kanal : à l'horizon 2023, trois cubes vont émerger du site préservé pour l'essentiel - © Kanal_NOA_EM2N_SBA

On aime bien parler de boîtes à outils

Trois cubes vont ainsi émerger à l'intérieur du site. Le plus grand pour le musée d'art moderne et contemporain, un deuxième pour le CIVA (Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage), et le troisième pour un auditorium. Philippe Viérin, du Bureau NoAarchitecten, parle de boîte à outils. " On aime bien parler d’outil parce que c’était une grande fabrique. Donc on part un peu dans cette idée de production, de productivité : les boîtes à outil comme si c’était des machines qu’on insérait dans le bâtiment. Des machines à exposer de l’art ".

Des œuvres, des spectacles, des performances qui s'égrèneront aussi hors de ces cubes dans des ambiances et des climats différents. Pour que toute l’expérience muséale ne se fasse pas que dans des " white box " comme l’on en retrouve aux quatre coins du globe. " Il y aura des expos dans les anciennes tôleries, dans les anciens ateliers mécaniques comme c’est le cas actuellement avec Kanal Brut. On a bien vu qu’il est possible d’exposer de grandes œuvres, de grands artistes, dans des conditions qui ne respectent pas les normes muséales strictes. Il en va aussi de notre responsabilité environnementale. Cela n’a aucun sens de climatiser l’ensemble d’un site aussi vaste que celui-ci. Ce serait juste un énorme gâchis énergétique " précise Yves Goldstein, directeur de la fondation Kanal.