Kain: 250 jeunes européens célèbrent la diversité dans l'école où l'Euroweek a commencé

Un grand chapiteau a été installé dans la cour arrière de l'école. Et ce vendredi matin, les différentes délégations se succèdent sur la scène pour présenter un numéro de leur pays. Vêtus de costumes colorés, les huit élèves lituaniens se la jouent "traditionnel". Vytautas, 17 ans, est fier de partager sa culture: "Chaque pays a des traditions uniques. La nourriture, les chants, les danses, tout est unique et provient de pays totalement différents."

L'Europe ne leur aura sans doute jamais paru si proche. Les élèves de la Sainte-Union, à Kain sont en pleine Euroweek. Ils accueillent durant une semaine 250 jeunes issus des 28 pays de l'Union européenne. Avec un objectif pour les professeurs organisateurs: que les jeunes aillent l'un vers l'autre et qu'ils pratiquent leur anglais.

Chaque délégation compte huit élèves et deux professeurs. Et ce sont des élèves de la Sainte-Union qui les accompagnent tout au long de leur séjour. L'occasion pour eux de pratiquer l'anglais. Au-delà de ces guides, toute l'école vit au rythme de l'Euroweek. Les élèves de la section "hôtellerie" jouent les ambassadeurs de la cuisine belge en proposant stoemp, waterzooi et frites à leurs invités internationaux.

Pour la directrice Véronique Dewasme, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cours formels pendant l'Euroweek que les participants, belges et étrangers, n'apprennent rien. Au contraire.