Justice migratoire: plus d'un millier de personnes dans les rues de Bruxelles

Plus d'un millier de personnes s'étaient données rendez-vous ce samedi à la gare du Nord à l'appel de plus de soixante associations. "Justice pour Mawda", "Stop aux rafles", "Régularisation des sans-papiers", "Ouverture de couloirs humanitaires": les messages dont se réclament les manifestants sont clairs et fermes.

La Ligue des droits humains, le CIRÉ, le Mouvement des Jeunes Socialistes, Ecolo, la CSC, l'Union des Progressistes Juifs de Belgique ou encore le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté font partie des 67 signataires qui ont appelé à manifester ce samedi.

"Les politiques anti-migratoires du gouvernement Michel-Jambon-Francken sont meurtrières jusque sur nos routes et le resteront même avec un autre gouvernement si nous ne faisons rien. En mai dernier, presque 20 ans après l’assassinat de Semira Adamu, la petite Mawda (2 ans) était tuée par des tirs policiers alors qu’elle et sa famille fuyaient pour trouver un avenir meilleur. L’enquête n’avance pas et nous exigeons justice pour Mawda et sa famille", ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.