Jusqu'à un an de prison pour des Liégeois auteurs d'une course-poursuite avec la police à Hasselt

Le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné mercredi un Liégeois de 37 ans et son comparse de 31 ans, originaire d'Oupeye, à des peines de sept mois et un an de prison. Les deux hommes s'étaient notamment engagés dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Celui qui conduisait a écopé de la peine la plus lourde. Tous deux devront payer 240 euros d'amende.

Dans la nuit du 10 au 11 juillet, vers 3h00, la police locale a été avertie du comportement suspect du duo aux abords du Decathlon situé Kuringersteenweg à Hasselt. A l'arrivée des forces de l'ordre, les individus ont pris la fuite à bord d'une voiture en défaut d'assurance et de contrôle technique et munie de plaques d'immatriculation volées.

S'ensuivit une course-poursuite sur l'E313 en direction de Tongres, au cours de laquelle les malfrats ont brûlé plusieurs feux de signalisation, dépassé les 170 km/h et essayé de percuter les policiers qui les poursuivaient en changeant constamment de bande de circulation. La voiture des fuyards a fini par percuter la rambarde de sécurité de l'autoroute. Ses occupants ont été appréhendés par la police. Légèrement blessé, le plus jeune d'entre eux a été emmené à l'hôpital.

La police a découvert dans l'auto des sets de badminton, du matériel de camping, des tournevis et une cagoule.