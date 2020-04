Jusqu'à trente mois de prison avec sursis pour un important trafic cannabis à Couvin

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, neuf personnes poursuivies pour leur implication dans un important trafic de cannabis qui a eu lieu à Couvin entre août 2017 et décembre 2018. La tête pensante du trafic a écopé de trente mois de prison avec sursis probatoire tandis qu'un autre dealer a écopé de quinze mois ferme. Deux peines de travail de 175 heures, quatre de 150 heures et une peine de probation autonome de deux ans ont par ailleurs été prononcées.

Le trafic avait été démantelé à la suite d'un simple contrôle de police dans un parc public de Couvin. "Une odeur de cannabis émanait d'un sac à dos. Sa propriétaire avait tenté de s'enfuir. À l'intérieur, il y avait 35 boulettes de 1,6g de cannabis", a expliqué le parquet de Namur.

La suite de l'enquête avait permis d'interpeller son vendeur et sept autres dealers associés. "Au départ, c'était pour financer ma consommation personnelle. Puis le trafic a pris de l'ampleur. Je m'en rendais compte mais je n'ai pas arrêté", a déclaré le principal prévenu lors de l'audience.

Le parquet de Namur avait demandé une confiscation de 158.000 euros à son encontre, et des sommes allant de quelques milliers à 52.000€ à l'encontre des autres. Finalement, c'est une confiscation de 25.000 euros qui a été ordonnée pour le plus gros dealer et d'autres allant jusqu'à 7500€ pour les petites mains.