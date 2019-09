Jurgen De Landsheer, nouveau chef de la zone de police Bruxelles Midi

La police de Bruxelles Midi, qui regroupe les communes d'Anderlecht, Forest, Saint-Gilles a un nouveau chef de zone: Jurgen De Landsheer, 42 ans, actuel patron de la zone de Grammont, en Brabant flamand. La nomination de ce dernier a été acté ce lundi soir, lors du conseil de police.

Deux candidats étaient en lice à l'issue de la procédure de sélection: Jurgen De Landsheer et le commissaire divisionnaire Patrick Evenepoel, actuellement faisant fonction depuis le départ d'Alphonse Peeters en 2016. Mais les élus ont fait le choix de la jeunesse en la personne de celui qui a débuté sa carrière à Anderlecht, dans l'ancienne brigade de gendarmerie avant un passage à la zone Midi (Quartiers, Interventions), dans des cabinets ministériels de la Justice et enfin à la zone de police de Grammont.

Je veux écouter et convaincre

"Ma première tâche sera de parler aux gens", explique Jurgen De Landsheer, contacté ce lundi soir par la RTBF. "J'écouterai le personnel de police, les citoyens et leurs représentants. J'ai une vision claire pour la police et notamment celle de proximité. Mais je veux d'abord écouter et convaincre." Jurgen De Lantsheer souhaite également une police tournée vers les nouveaux moyens de communication comme les réseaux sociaux afin de se mettre au diapason des citoyens. Le nouveau chef de zone devra également appréhender les conclusions d'un rapport pointant plusieurs dysfonctionnements internes, comme le révélait La Capitale.

Jurgen De Lantsheer est désigné à la zone Midi alors que dans la zone voisine de Bruxelles Ouest, le chef s'en va. Comme annoncé par la RTBF, Jacques Gorteman, commissaire en chef faisant fonction quitte son poste pour diriger l'ERIP, l'école bruxelloise de police. L'annonce a été officialisée lundi soir lors du conseil du police.