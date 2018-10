Jurbise : quel sera le score de Jacqueline Galant ?

Jurbise c'est un peu Galant-ville.

Cela fait déjà 36 ans que la famille occupe le fauteuil de bourgmestre.

Jacques, le père, de 1982 à 2000 et depuis, Jacqueline, la fille.

Et les Jurbisiens apprécient visiblement. Il y a 6 ans, la liste de la bourgmestre frôlait les 70% des voix et pratiquement un électeur sur deux avait voté pour Jacqueline Galant. A 44 ans, la députée wallonne MR, ex-ministre est sans doute encore là pour un petit temps.

Deux listes pour éroder la popularité de Jacqueline Galant

Pour tenter de grapiller un siège ou l'autre, deux listes se présentent face à celle de la bourgmestre. En 2012, la liste PS avait décroché 4 sièges sur les 21. Il ne pesait pas bien lourd face aux 17 de la majorité. Cette fois, Jacqueline Galant aura face à elle une liste Alternative Citoyenne, emmenée par le conseiller communal socialiste Joël Delhaye et où on retrouve également une cdH, des Ecolos et DéFI. L'ambition est de gagner l'un ou l'autre siège à la bourgmestre, dont le passage au gouvernement fédéral a peut-être terni l'image. Mais dans cette entité qui est la plus riche de l'arrondissement de Mons, ce ne sera pas facile. Le cdH sous le nom Humanistes, présente une liste de seulement 5 candidats, conduite par la jeune Alison Lecocq, qui fait partie du cabinet du ministre wallon Carlo Di Antonio.

On l'aura compris: la principale question à Jurbise dimanche prochain, c'est de connaître l'ampleur de la réélection programmée de Jacqueline Galant.