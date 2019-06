Jurbise : "Pour terminer ma collection d'insectes ? Je devrais vivre… Au moins 250 ans ! "

la "chasse" aux diptères a été bonne - © C Legrand

Mais comme il devient de plus en plus difficile de dénicher des " petits nouveaux ", au gré des promenades observation, notre collectionneur a changé " de cible ". " Je chasse les diptères, en effet. Vu que je débute seulement, j’en attrape plein ! C’est beaucoup plus gai ". Lui s’intéresse surtout aux espèces de chez nous, pas tellement les insectes venus d’ailleurs. " J’en échange parfois, avec d’autres collectionneurs ", il nous montre des insectes particulièrement imposants, venus du Costa Rica. " Mais ce n’est pas ce que je préfère ". Il fréquente d’autres passionnés d’insectes, " Michel par exemple, ce sont les papillons, un autre ami est parti dernièrement au Laos pour voir des insectes… " De temps à autre, ils partent " en expédition " quelque part en Belgique. Le plus difficile est de trouver " le spot " d’observation. Il faut beaucoup de patience, et un peu de chance aussi. " Hé oui ! Parfois on part en Gaume, ou sur des terrains calcaires, et on tourne, on tourne, on tourne, à la recherche d’un bon coin pour observer les insectes. Tout d’un coup, on aperçoit telle ou telle fleur, et là on se dit que c’est bon ! Et quand on a trouvé un lieu où il y a beaucoup d’insectes, alors on le note et on revient ". Remarque-t-il beaucoup d’évolution, parmi les espèces qu’il " croise " ? "Certaines se font plus rares, c’est vrai, d’autres venues du Sud s’installent chez nous. Sans doute à cause du réchauffement climatique. Mais ce n’est pas la seule explication à donner aux apparitions ou disparitions d’insectes dans nos régions. Il y a des espèces invasives, qui arrivent un jour chez nous, à l’intérieur d’une palette de bois par exemple, puis elles s’adaptent et elles restent ".