Jurbise: on est plutôt satisfait du retour au vote papier

Certains poussent un véritable "ouf" de soulagement. "Enfin", voilà ce bon vieux crayon, de retour dans l'isoloir. "Moi, je ne suis pas ordinateur", nous confie un habitant d'Erbisoeul. Il a toujours eu du mal à s'y faire, lorsqu'il fallait voter de façon électronique. Cette famille se réjouit également du changement, mais pour une autre raison. "C'est mieux par papier, car on voit que c'est vraiment le vote qu'on a choisi. Sur l'ordinateur, on n'était pas sûr en fait, qu'il avait bien été validé, qu'on avait voté pour la bonne personne...j'avais toujours un vilain doute!" confie cette électrice. "Avec le vote papier, pas de manipulation possible. Je suis content", poursuit son conjoint. Corentin, lui, vote pour la première fois. "oui, premier vote, et je pense que c'est mieux sur papier que sur ordinateur, car sur ordinateur on le met mais on n'est pas certain que la voix va bien arriver. Tandis que sur papier on le met et voilà!"