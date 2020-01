Jurbise : on collecte les sapins de Noël en calèche

Les fêtes de fin d’année sont terminées, il est grand temps de ranger les boules de Noël et les guirlandes dans le placard. Mais que faire de votre sapin ? Pas mal de communes organisent la collecte. La commune de Jurbise les récolte cette semaine grâce à un cheval de trait. Il s’appelle Victoire, c’est une femelle de 10 ans "qui a son petit caractère, c 'est un peu l’adolescente rebelle" explique Océane. Cette jeune employée des "Attelages du bois Vignol" est chargée de conduire la calèche dans les rues de Jurbise. Derrière le convoi, Joel s’occupe de mettre les sapins dans la remorque "on en a récolté une 50 aines, c’est un petit peu plus que l’an passé". Même si le volume paraît impressionnant, transporter tout ce bois ne pose aucun problème pour Victoire "On dit toujours qu’un cheval de trait peut tirer 3 fois son poids, c’est assez énorme".