Jurbise: les travailleuses de l'Agence Locale pour l'Emploi sont reparties en grève

Alors que le dialogue social semblait rétabli après une rencontre avec la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant et le syndicat FGTB, de gros nuages sont venus obscurcir le dialogue jeudi après une assemblée générale, au sein de l'Agence locale pour l'Emploi (ALE). Les travailleuses, qui déplorent l'attitude du comité de gestion, sont parties en grève, a indiqué la FGTB.

Le but de l'assemblée de jeudi était, selon la FGTB, de "rassurer le personnel" et d'annoncer l'annulation des décisions avancées il y a une semaine, notamment, la suppression des chèques-repas. Il devait également être question de discuter l'élaboration d'une procédure de récupération concernant les frais de déplacement. Le dialogue social avait été rétabli après des contacts entre la bourgmestre de Jurbise et la FGTB et le syndicat avait d'ailleurs suspendu son préavis de grève.

"Malheureusement, force est de constater que l'assemblée générale de ce matin ne s'est pas déroulée comme prévu", a indiqué la FGTB. "Les représentants du comité de gestion de l'ALE ont balayé d'un revers de la main la concertation sociale redémarrée entre la bourgmestre et la FGTB. Les membres du comité de gestion ont maintenu les décisions annoncées la semaine dernière et en sont même arrivés à vouloir chasser les travailleuses présentes dans le local où avaient lieu l'assemblée générale."

Les travailleuses se sont dès lors déclarées en grève jeudi matin, une démarche soutenue par la FGTB, qui a indiqué que "le travail ne reprendra que si le comité de gestion de l'ALE revient à des meilleures intentions."