Jurbise: les demandeurs d'asile pourront conserver leur logement

Une solution temporaire vient d'être trouvée pour éviter à la famille Diallo, originaire de Guinée, d'être à la rue. Le CPAS de Jurbise va assumer les frais de loyer du logement qu'ils occupent. L'avocat des demandeurs d'asile va de son côté introduire un ultime recours.

La famille était sous le choc ce mardi, apprenant que la dernière demande d'asile en date était rejetée. Ce qui signifiait qu'ils devaient quitter leur logement d'ici la fin du mois. Les parents et leurs trois enfants habitent en effet, depuis plusieurs années, une maison à Jurbise. "Ce sont des ILA (initiatives locales d'accueil). Nous avons plusieurs logements de ce type dans l'entité", explique la bourgmestre Jacqueline Galant. "Tant qu'une procédure d'asile est en cours, Fedasil attribue des subsides au CPAS, qui paie à son tour le loyer, aux propriétaires privés". Les Diallo ont été déboutés de leur dernière demande d'asile. Fedasil a donc annoncé au CPAS que les subsides à l'attention de cette famille allaient être supprimés. Ils seraient alors dirigés, s'ils le souhaitaient, vers un centre d'accueil (de jour), et préparés à un retour volontaire vers leur pays.

Lorsque nous les avons rencontrés, la famille, très désemparée, redoutait d'être à la rue, avec trois enfants en bas âge. "Il n'en a jamais été question!", tempère aujourd'hui la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant. "Le CPAS suit de très près, depuis le début, cette famille. L'ordre de quitter le territoire ne nous est pas encore arrivé, officiellement. Et nous savons qu'en plus du recours que va introduire leur avocat, une autre procédure de régularisation est encore à l'examen. Nous n'allons pas les laisser à la rue". Le CPAS va financer les frais de logement de la famille, le temps que les instances officielles se soient prononcées sur les demandes d'asile et de régularisation.

L'histoire de cette famille a suscité un grand élan de solidarité, dans la commune. Ce mercredi midi, à l'école d'Erbisoeul, une distribution de tracts a eu lieu. Des proches ont également mis sur pied un collectif de soutien, sur internet. Le groupe Facebook compte déjà plus d'un millier de personnes.