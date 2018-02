Jurbise: les boîtes à musique mécaniques ont leur petit musée

"Cette passion me vient d'un oncle, qui collectionnait aussi ces objets". Malheureusement, Albert n'a pas hérité de la fameuse collection. "J'ai dû repartir de zéro". Qu'à cela ne tienne, depuis plusieurs dizaines d'années, cet audiologue écume les brocantes et les salles de vente pour dénicher des petits trésors. "C'est beaucoup de recherche!" Il lui est même arrivé de descendre dans le sud de la France pour récupérer une boîte à musique. Elle fait près de deux mètres. C'est la pièce la plus imposante du musée.

Certains des objets sont plutôt rigolos. Comme cette cage à oiseau automate, ou cette boîte à musique "du cochon fou". "On constate une grande différence entre les objets destinés aux enfants et ceux pour adultes. Pour les enfants, les fabricants travaillaient avec des manivelles plutôt que des ressorts. Cela évitait tout risque de blessure!"

"J'ai tenté de classer les objets par ordre chronologique", explique notre passionné. "Bien sûr l'origine des boîtes à musique remonte à l'Antiquité. Mais l'industrialisation a commencé au 17ème siècle. A cette époque, on trouvait principalement des orgues de Barbarie, en Allemagne et en France, des serinettes. C'était destiné à faire chanter les oiseaux, à leur apprendre à chanter!"

"Le plus bel objet à mes yeux, le voici. C'est le dernier à avoir été restauré. Le son s'apparente à celui de l'accordéon. Cette boîte peut jouer 8 airs différents". Partout sur les étagères, sur des guéridons, il y a des boîtes à musique. On ne sait pas trop par où commencer...

Albert Jacquet nous montre quelques autres objets qu'il affectionne particulièrement. "Les boîtes à disques. Soit pour l'intérieur des maisons. Soit pour les lieux publics, comme les auberges, les cafés...on mettait une petite pièce et on écoutait 45 secondes de musique". Voilà donc l'ancêtre du juke-box! "Cette boîte m'a été vendue par un ancien aubergiste, à la retraite depuis longtemps. il se souvenait bien des couples qui dansaient au son de la boîte à musique". A entendre le son, très puissant et très rythmé, on a peine à croire qu'ils dansaient réellement la "Valse d'Amour"..."Mais bon...à l'époque le fox-trot était très à la mode aussi!"