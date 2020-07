Jurbise: L'AFSCA détruit des colonies d'abeilles, atteintes d'une maladie contagieuse - © Tous droits réservés

"Si on réagit de cette manière, c’est justement pour éviter que la maladie cause ce type de problèmes ailleurs", précise Michel Doyen. "Il faut identifier les ruches malades, et tenter d’éradiquer la maladie. On considère qu’une abeille vole dans un périmètre de 3 kilomètres autour de sa ruche. Donc lorsque l’on détecte un foyer de loque, on place en quarantaine tous les ruchers situés dans les 3 kilomètres, puis on va les contrôler". A l'intérieur de la zone, il est interdit de transporter des abeilles, les abeilles et le matériel apicole ne peuvent pas quitter la zone de protection.