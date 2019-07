Jurbise : " Je vis sans GSM depuis 6 mois, et ça ne me manque pas. Que du contraire "

Sylvain Dramaix en avait assez d’être joignable à tout moment, sans cesse interrompu par des appels ou des sms. Ce père de famille a décidé de se passer de téléphone portable. L’expérience semble concluante.

Convenir d'un rendez-vous n'a pas été évident. Pour joindre Sylvain Dramaix, désormais, c’est le téléphone fixe qu’il faut utiliser ou lui envoyer un mail. " En décembre dernier, mon GSM était cassé. Vitre brisée, batterie qui se décharge à toute vitesse...J’ai décidé de ne plus renouveler l’abonnement et de me passer de gsm ". Son entourage pousse de hauts cris. " On me disait ‘que vas-tu faire, le jour où il t’arrive quelque chose ! Hé bien, ces 6 derniers mois il ne m’est rien arrivé. Et je vais même vous dire que le jour où je me suis retrouvé en panne, sur le ring de Bruxelles. Ce jour-là, j’avais encore mon GSM. J’aurais donc pu prévenir. Et il était déchargé… "

"Chéri, tu peux passer à la boulangerie?"

Choisir de vivre sans GSM a malgré tout un impact sur la vie familiale. "C’est vrai, je suis moins joignable. Il faut un peu plus de temps pour me contacter." Impossible de lui demander, en dernière minute, de ramener du pain pour le souper. " Pour les courses, par exemple, nous faisons la liste ensemble, mon épouse et moi. On se tient à ce qui a été décidé. Globalement, on est beaucoup plus organisé qu’avant. On planifie plus, les choses se font de manière plus posée. Le téléphone portable est pour moi plutôt facteur d’anarchie."