Jurbise: deux bus communaux vandalisés

Portes fracturées, détritus répandus un peu partout, matériel endommagé... Les agents communaux ont découvert les dégâts ce midi, et averti la bourgmestre Jacqueline Galant (MR). "Les bus n'avaient pas roulé ce matin. Les véhicules se trouvaient sur le parking habituel, depuis ce lundi après-midi. Nous ne savons pas quand les actes de vandalisme ont été commis. Une enquête est ouverte. C'est scandaleux".

Des détritus répandus dans deux véhicules - © J Galant

Les abords de la maison communale sont équipés de caméras, mais il n'est pas certain que les images soient exploitables, dans ce cas précis. "Vu l'endroit où les bus étaient garés, ce n'est pas sûr, non", poursuit la bourgmestre. Les auteurs des dégradations sont entrés dans les bus via les sorties de secours. Ils s'en sont pris à du matériel présent dans les véhicules, "notamment les alco-locks dont sont équipés nos bus" explique Jacqueline Galant. Ce système empêche le démarrage d'un véhicule si le conducteur présente un taux d'alcoolémie trop élevé.