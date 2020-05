Ne dites pas "cabane". Michel Duquaine n'aime pas trop, et l'admet en souriant. "On parle plutôt de pavillons, ou d'éco-lodges". Ces derniers mois, ils ont poussé comme des champignons dans les sous-bois qui entourent l'hôtel de Masnuy-Saint-Jean. Huit logements individuels sont aujourd'hui en cours d'aménagement. "Voici le diamant", nous indique le fondateur de l'hôtel, architecte de formation. "Ici ce sera le dodécaèdre. Là-bas, vous avez un pavillon japonais. Puis le cube...". Il a réalisé tous les plans lui-même, avec parfois beaucoup d'émotion. "Ce pavillon, l'Arbre, c'est en fait la concrétisation d'un projet que j'ai rendu pendant mes études. J'avais gagné un concours, lorsque j'étais à la Faculté d'Architecture. Il s'agissait d'imaginer un pigeonnier, à implanter dans un parc de Charleroi. J'ai pu construire ce pigeonnier, il n'accueillera pas des colombes mais des touristes très bientôt. Ils se trouveront à 6 mètres de haut".

Jurbise: des pavillons en pleine forêt pour attirer les touristes cet été - © Tous droits réservés

"Cela pourrait offrir une sécurité supplémentaire à des personnes qui ont des angoisses, suite à la crise du covid-19. Même si cela n'éliminera pas toutes les peurs", poursuit Michel Duquaine. Le directeur aimerait que ce besoin de "distanciation" ne soit pas l'unique raison de séjourner dans ses nouveaux lodges, ses "bébés" qu'il couve du regard avec fierté. "Ce serait dommage de venir uniquement pour cela. Notre envie est que les gens viennent ici pour vivre une véritable expérience, au cœur de la forêt. C'est depuis le début de l'hôtel Utopia notre leitmotiv, ce lien avec la nature, le développement durable. Le tout dans des logements avec une architecture différente de ce qu'on peut voir ailleurs".

Mener un chantier de cette ampleur, en plein confinement, ne fut pas une sinécure. "Certaines entreprises n'ont plus pu poursuivre le travail, les règles de distanciation ne pouvant plus être respectées". Un coup dur pour le projet, "mais les banques nous ont suivi, et l'entreprise principale est restée, heureusement! Elle s'est adaptée aux contraintes, en modifiant les horaires, les équipes. Et le chantier a avancé à une belle cadence".