Jurbise : "Ces sinistrés, ça pourrait être nous : on les aide, du mieux qu’on peut"

La solidarité s’organise, dans de nombreuses communes. A Jurbise, par exemple, un local est dédié à la collecte de dons pour les sinistrés. Depuis 7 heures du matin, il ne désemplit pas. Les citoyens s’y pressent pour déposer des sacs de couvertures, de vêtements ou des caisses de vivres.

"Jamais je n’aurais pensé voir autant de monde". Emmanuel, ouvrier communal, tente de mettre un peu d’ordre dans la pièce. C’est difficile, le local se remplit à vue d’œil. "Et encore ! Vous ne voyez pas tout : on a déjà rempli un camion". A l’accueil, Isabelle encode les noms des personnes qui se présentent. "Déjà près de 150 personnes… Ça n’arrête pas ! Et pas que des gens de l’entité". Cette famille arrive d’Hyon. Une mère et sa fille déchargent une dizaine de sacs. "Ce sont des vêtements qu’on comptait vendre, dans des brocantes. Mais si des gens en ont besoin, on a décidé de les amener ici. C’est que du beau ! Et trié, étiqueté", précise la maman. Les précautions qu’elle a prises aideront les personnes chargées du tri. Sur place, il y a… Un peu de tout. "Ça va des couches pour bébés aux briques de lait, en passant par les boîtes de conserve, les couvertures neuves, les chaussures…""Peut-on amener des meubles ?", demande une Jurbisienne.