Juprelle: la police a ouvert le feu et blessé une jeune femme lors d'une course-poursuite

Les faits se sont produits dimanche matin, suscitant un certain émoi dans le village de Slins (Juprelle). C'est là que s'est terminé cette course-poursuite qui a démarré à 30 km de là, dans la région d'Hasselt.

Trois jeunes liégeois, deux garçons et une fille y auraient fêté un anniversaire dans un discothèque, puis auraient forcé un barrage de police. Ils ont été pris en chasse et c'est aux environs du village de Glons, à Bassenge, que des coups de feu ont été tirés par la police pour tenter de stopper le véhicule.

La jeune a été blessée. Des habitants de Juprelle lui ont porté secours. Elle a été hospitalisée, mais ses jours ne seraient pas en danger.

La question se pose évidemment : les forces de l'ordre peuvent-elles faire usage de leurs armes en pareil cas ? La législation est très précise, nous a répondu Fabrice Discry, président provincial du syndicat national de police et de personnel de sécurité. "Un membre du personnel peut faire usage de son arme soit en cas de légitime défense, soit en direction de véhicule en cas de crime, donc en cas de flagrant délit, commis avec violence et lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utilisent contre des personnes. Voilà les deux cas de figure où les policiers peuvent faire usage de leur arme de service."

Deux enquêtes sont en cours, à l'initiative du parquet de Liège. L'une à charge de ces jeunes qui ont forcé un barrage policier, une autre à charge des forces de l'ordre, afin de savoir si ces coups de feu étaient réellement justifiés.