Junior Masudi Wasso "soulagé" d’être sorti du centre fermé : "c’est une prison"

L’étudiant congolais Junior Masudi Wasso a été admis sur le territoire belge, "après que des nouveaux éléments ont été versés à son dossier", selon l’Office des Etrangers. Il pourra désormais faire ses études en Belgique.

Aux micros de la RTBF, il est revenu sur son expérience : "Je suis soulagé, content", a-t-il raconté, évoquant également "une grande victoire", sans pour autant cacher la souffrance liée à ses deux semaines en centre fermé.

"Je l’ai vécu très mal. Ce n’est pas un centre fermé, mais une vraie prison", a-t-il témoigné, ajoutant avoir été traité "très mal", sans toutefois donner plus de détails.

"Un acte raciste"

"Cet accueil ne va pas du tout. Je le qualifie d’acte raciste. Et pourtant, moi, j’avais tous mes droits. Alors, si cela se passe ainsi pour quelqu’un qui a ses papiers, comment cela peut-il se passer pour des migrants sans papiers ? La Belgique et le Congo (le pays natal de Junior, ndlr) sont des pays frères, mais quand on voit comment on est accueilli, ce n’est pas intéressant".

En plus des deux semaines en centre fermé, Junior a aussi subi trois tentatives d’expulsion. Pour lui, la foule rassemblée autour de lui à l’aéroport a joué un vrai rôle. "J’ai résisté et puis autour de moi il y avait des gens qui mettaient de la pression. Après, comme je ne voulais pas rentrer en centre fermé, ils m’ont pris brutalement et mis dans la voiture", raconte-t-il encore. De fait : lors de sa dernière tentative d’expulsion, ce dimanche, une vingtaine de personnes étaient présentes à l’aéroport de Zaventem.

Si aujourd’hui le jeune étudiant se dit soulagé, il reconnaît à quel point son expérience a été dure : "C’est une bataille. Cela peut tuer le moral de certains, mais pour ma part, je considère que ça m’a forgé".

Rattraper son retard

Désormais, pour Junior il est temps de préparer la suite : "Je vais rentrer à la maison et préparer mes cours. Je dois retourner à la fac et j’ai déjà trois semaines de retard. C’est trop pour un étudiant, mais je ferai de mon mieux pour me rattraper".

Suite à l’arrestation de l’étudiant congolais à Zaventem, plusieurs associations et membres de la communauté universitaire se sont mobilisés. Vendredi dernier, une manifestation a été organisée à Louvain-la-Neuve. Ce dimanche, le conseil des recteurs francophones avait publiquement dénoncé l’arrestation de Junior.