Jumet: une librairie dédiée aux "étoiles" belges de la littérature

Pour concrétiser son projet, Vanessa Dubaniewicz a simplement aménagé son garage qui de toute façon était trop petit pour accueillir son véhicule. « On avait plein d’idées, avec la création de notre ASBL pour la promotion de la lecture, le Monde des Etoiles. Mais on a été confronté au » serpent qui se mord la queue «. Nous avions besoin d’un local pour l’espace librairie et bibliothèque. Mais pour obtenir des subsides, nous devions présenter quelque chose qui soit déjà concret. Et donc, nous avons aménagé ce local ».

Gilles Horiac est un auteur montois. A son actif, 10 romans déjà publiés et son premier polar qui sortira de presse prochainement. Ses livres se trouvent dans certaines grandes librairies. Mais on les trouve aussi dorénavant ici, à Jumet. Mais cela va-t-il vraiment lui apporter quelque chose ? « J’avais à cœur de me retrouver dans une librairie consacrée essentiellement à la littérature belge. Je trouve que c’est une démarche courageuse et utile. A titre personnel, je ne sais pas trop ce que ça peut m’apporter, mais je trouve que c’est important qu’on apporte quelques choses aux gens. La littérature belge est pleine de trésors cachés, des trésors qu’on ne connaît pas. Je trouve que c’est dommage et je voulais vraiment encourager cette initiative »

Une librairie mais pas seulement

La librairie des étoiles - © Nicolas Rondelez

L’espace est aménagé et décoré avec soin. Dans un coin, une petite table, deux fauteuils et l’étagère « bibliothèque ». « Nous prônons le book cocooning, le bien-être par la lecture », explique Vanessa Dubaniewicz. Toute une série de livres sont disponibles pour être lus sur place. Et cet espace, Audrey Laurent, une cliente boulimique de lecture, compte bien en faire usage : « Je suis mère de deux enfants très énergiques. Ici, ils pourront s’asseoir et lire pendant que moi je fais mes choix dans les rayons côté librairie. Moi ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir découvrir des auteurs qu’on ne trouve pas dans les grandes enseignes. J’ai envie de lire autre chose, d’autres histoires, de découvrir une littérature alternative. Pourquoi belge ? Peut-être d’abord par fierté nationale, quelque part. On a peut-être envie de découvrir d’abord ce qui se passe tout près de chez soi, avant d’aller voir plus loin ».

La librairie propose actuellement quelque 185 titres mais entend élargir son offre, précise Vanessa : « On l’espère. Il nous reste de la place ici. Mais à présent que notre projet est concret, nous espérons pouvoir bénéficier de subsides pour pouvoir aller plus loin dans nos recherches d’autres auteurs et notre travail pour offrir à terme quelque chose de bien plus grand ».

Et peut-être s’offrir une meilleure visibilité car pour l’instant le GPS n’est pas inutile pour trouver la librairie des Etoiles. Mais pour Vanessa, ce n’est pas un problème. « Nous sommes à deux pas du centre de Jumet et de nombreux commerçants ont accepté de faire notre promotion en proposant nos flyers. A titre d’échange, on peut, par exemple, trouver dans notre librairie la Madenell, une liqueur locale produite par une habitante de la rue. Nous avons également un bon relais avec notre site internet et notre page Facebook. Et puis nous sommes au cœur des écoles. Ce qui est important à nos yeux parce que ce que nous souhaitons, c’est accueillir les enseignants et leur faire découvrir des auteurs belges, afin qu’eux, ensuite, amènent cette littérature dans leurs classes et l’intègrent à leur cursus. On est encore frileux, dans le monde de l’enseignement, pour prendre des nouveautés ». Et Vanessa sait ce dont elle parle puisqu’elle est elle-même enseignante et à ouvert sa librairie des étoiles de manières totalement bénévole.

www.lemondedesetoiles.be