Jumet : la maison de repos Jules Bosse rend hommage à ses résidents décédés du Covid-19

La résidence Jules Bosse du CPAS de Charleroi a été particulièrement touchée par le coronavirus. 50% des pensionnaires ont été testés positifs. Vingt en sont morts. Un hommage a été rendu à ces victimes. Parmi celles-ci, Artémis, la compagne de Maurice : " Nous nous sommes connus ici il y a cinq ans. Ça a toute suite fonctionné entre nous mais nous ne nous sommes pas mariés vu notre âge. Elle me manque beaucoup. Je dois me faire à l’idée qu’elle est partie. "

René, lui, a perdu deux amis, Arthur et Georges. Lui-même atteint du Covid-19, il a été confiné et hospitalisé : " Je me suis dit que j’allais y passer mais je suis toujours là. Mes filles me disent que je dois tenir le coup et devenir centenaire. Je ne demande pas mieux mais quand ce sera mon heure, j’irai rejoindre Arthur et Georges. Leur disparition me touche. Comme j’étais moi-même positif et isolé, j’ai appris leur décès beaucoup plus tard. J’étais très proche d’Arthur et j’aurais bien voulu assister à son enterrement mais je sais que de toute façon ça n’aurait sans doute pas été possible. Quant à Georges, il m’écrivait chaque fois une petite carte pour la nouvelle année. "

Gérard Drugmand, le directeur de la résidence Jules Bosse - © rtbf-Grégory Fobe

Pour le directeur de la résidence Gérard Drugmand, il faut aujourd’hui non seulement faire le deuil des personnes disparues mais aussi d’un mode de fonctionnement : " nous avons œuvré pendant des années pour que cette résidence soit un lieu de vie et subitement le Covid débarque et vous oblige à travailler autrement, à médicaliser la résidence et ça n’est plus un lieu de vie mais un lieu de confinement. Il faut pouvoir l’accepter et faire son deuil à ce niveau-là aussi ! "

Un hommage a également été rendu au personnel du home mobilisé 24h sur 24 et notamment aux 17 aides-soignantes et six infirmières infectées depuis le début de l’année dans l’exercice de leurs fonctions.